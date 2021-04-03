موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد مواجهة المريخ السوداني

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مباشرة عقب نهاية مباراة المريخ السوداني التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف المباراة إلى مطار الخرطوم مباشرة، ومنه إلى مطار القاهرة، على متن الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق إلى السودان.









ويخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام المريخ السوداني في الثالثة عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، ورفع رصيده إلى النقطة العاشرة، لحسم التأهل إلى الدور التالي، وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.









ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.