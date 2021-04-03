محافظ قنا يستقبل وزير القوى العاملة



استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه بديوان عام المحافظة وزير القوي العاملة محمد سعفان، في بداية جولته الثانية بمحافظات الصعيد -بعد زيارة أسوان- تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا.



ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال الزيارة بتسليم بوالص التأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.



كما يلتقي الوزير المحافظ العمالة المصرية العائدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة لهم، وتسليم عدادًا من عقود العمل لذوي الهمم والعزيمة، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب المهني علي 8 مهن بمركز التدريب المهني بفقط بالإضافة إلي شهادات اتمام التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوي العاملة.