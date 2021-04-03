Advertisements

محافظ قنا يستقبل وزير القوى العاملة

السبت 03/أبريل/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
هدير عبدالله
Advertisements

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه بديوان عام المحافظة وزير القوي العاملة محمد سعفان، في بداية جولته الثانية بمحافظات الصعيد -بعد زيارة أسوان- تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا.

ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال الزيارة بتسليم بوالص التأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

كما يلتقي الوزير المحافظ العمالة المصرية العائدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة لهم، وتسليم عدادًا من عقود العمل لذوي الهمم والعزيمة، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب المهني علي 8 مهن بمركز التدريب المهني بفقط بالإضافة إلي شهادات اتمام التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوي العاملة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة محافظة قنا مبادرة حياة كريمة اللواء أشرف الداودى العمالة غير المنتظمة

أخبار تهمك

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 22 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

أول رسائل ضياء رشوان للصحفيين بعد فوزه نقيبًا لدورة ثانية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ يوم

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يوم

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"سعفان" يواصل جولاته الميدانية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان

سعفان يوزع 1040 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة بالبحيرة

"سعفان" يسلم 150 شهادة "أمان" و10 شنط عدة للعمالة غير المنتظمة بقنا

سعفان" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل ذوي القدرات

وزير القوى العاملة يصل البحيرة لتوزيع 11 ألف بوليصة تأمين للعمالة غير منتظمة (صور)

في بداية جولته بالبحيرة.. هشام آمنة يستقبل سعفان لتسليم بواليص التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

03:26 ص

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

12:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة