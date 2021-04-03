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العراق يعلن وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بكورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 11:02 ص
صدام حسين
صدام حسين
وكالات
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، وفاة محمد عريبي مجيد الخليفة، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر 52 عاما.

 

وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق الخليفة، بيانًا جاء فيه: "يعزي مجلس القضاء الأعلى الأسرة القضائية وعائلة القاضي المتقاعد محمد عريبي الذي وافاه الأجل لإصابته بوباء كورونا. ويود مجلس القضاء الأعلى أن يؤكد أن القاضي الشجاع محمد عريبي كان من أبرز القضاة الذين يتحلون بكافة الصفات الإيجابية للقاضي المثالي، وأبرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري السابق. لذا سوف يبقى خالدا في نفوس العراقيين بشكل عام والقضاة بشكل خاص".

 

يذكر أن محمد العريبي، ولد في منطقة الكرادة الشرقية ببغداد عام 1969. ودخل كلية القانون جامعة بغداد عام 1987، وتخرج فيها عام 1991.

 

ومارس مهنة المحاماة بعد التخرج، وفي 14 سبتمبر عام 1998 دخل المعهد القضائي وتخرج مع الدورة الـ23 في 23 سبتمبر عام 2000.

 

وجرى تعيين محمد عريبي كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة صدام حسين ونظامه، في الأول من أغسطس عام 2004.

 

وقد ترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في سبتمبر عام 2006، التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية (1991) وقصف حلبجة بالقنابل الكيميائية وتصفية الأحزاب الدينية.

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