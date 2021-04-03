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أحمد عبد الحميد يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب"

السبت 03/أبريل/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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يشارك الفنان أحمد عبد الحميد في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل مسلسل " نسل الاغراب "، وهو من تأليف واخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، إدوارد، محمد جمعة، وكوكبة مميزة من النجوم. 

وقال أحمد عبد الحميد في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى"طايل"، وهي شخصية مليئة بالتحولات والتغيرات ومختلفة تمامًا عن الأدوار التي قدمها من قبل.

وأعرب أحمد عبد الحميد عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج محمد سامي، فهذه المرة الثانية التي يتعاون فيها معه بعد مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي .

وأوضح أحمد عبد الحميد أن كواليس العمل مع المخرج محمد سامي كانت ممتعة جدًا، وأن العمل معه يُعد إضافة كبيرة له، لافتًا إلى أنه تعلم منه أشياء كثيرة ستفيده كثيرًا خلال خطواته الفنية المُقبلة.

وفي سياق آخر، شارك أحمد عبد الحميد مؤخرًا في العديد من الأعمال منها فيلم " اشتباك "، ومسلسلي"طايع "، "عوالم خفيه"، " العهد"، "البرنس".
أحمد عبد الحميد يكشف لـالفجر الفني تفاصيل مشاركته في مسلسل نسل الأغراب
أحمد عبد الحميد يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب"
أحمد عبد الحميد يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب"

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