تراجع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام بنسبة 1.9%

تراجع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية فبراير الماضي بنسبة 1.9 بالمائة.





وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية وصل إلى 56 مليونًا و301 ألف برميل خلال فبراير 2021، وفقاً لوكالة أنباء عُمان، اليوم السبت.





وتصدرت الصين الدول الأكثر استيرادًا للنفط العُماني بنهاية فبراير 2021، وذلك باستيرادها نحو 38 مليونًا و374 ألفًا و700 برميل، تلتها الهند باستيراد نحو 5 ملايين و690 ألفًا و100 برميل.





إنتاج الغاز





وبين المركز الوطني للإحصاء، ارتفاع إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي - مضافًا إليه الاستيراد - بنهاية شهر فبراير 2021 بنسبة 4.7 بالمائة، ليصل إلى 7772 مليون متر مكعب.





وألمح المركز، إلى أن استخدام الغاز في محطات توليد الكهرباء صعد في فبراير الماضي بنسبة 4.3 بالمائة، وفي المناطق الصناعية بنسبة 37.7 بالمائة، وفي المشاريع الصناعية بنسبة 0.6 بالمائة، وفي حقول النفط بنسبة 17.2 بالمائة.



