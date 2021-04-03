Advertisements

تراجع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام بنسبة 1.9%

السبت 03/أبريل/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
Advertisements
 تراجع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية فبراير الماضي بنسبة 1.9 بالمائة.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية وصل إلى 56 مليونًا و301 ألف برميل خلال فبراير 2021، وفقاً لوكالة أنباء عُمان، اليوم السبت.

وتصدرت الصين الدول الأكثر استيرادًا للنفط العُماني بنهاية فبراير 2021، وذلك باستيرادها نحو 38 مليونًا و374 ألفًا و700 برميل، تلتها الهند باستيراد نحو 5 ملايين و690 ألفًا و100 برميل.

إنتاج الغاز

وبين المركز الوطني للإحصاء، ارتفاع إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي - مضافًا إليه الاستيراد - بنهاية شهر فبراير 2021 بنسبة 4.7 بالمائة، ليصل إلى 7772 مليون متر مكعب.

وألمح المركز، إلى أن استخدام الغاز في محطات توليد الكهرباء صعد في فبراير الماضي بنسبة 4.3 بالمائة، وفي المناطق الصناعية بنسبة  37.7 بالمائة، وفي المشاريع الصناعية بنسبة 0.6 بالمائة، وفي حقول النفط بنسبة 17.2 بالمائة.

أخبار تهمك

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 19 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

أول رسائل ضياء رشوان للصحفيين بعد فوزه نقيبًا لدورة ثانية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 13 ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 22 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

03:26 ص

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

12:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة