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انخفاض سعر برمیل النفط الكویتي 1.05 دولار

السبت 03/أبريل/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
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 انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 1.05 دولار لیبلغ 62.85 دولار في تداولات یوم أمس الخمیس، من 63.9 دولار في تداولات یوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.

وأشارت وكالة أنباء الكويت الرسمية "كونا"، إلى إغلاق خام برنت في الأسواق العالمیة مرتفعا 2.12 دولار لیبلغ 64.86 دولار للبرمیل، في حین ارتفع الخام الأمریكي غرب تكساس الوسیط 2.29 دولار لیبلغ 61.45 دولار للبرمیل. 

كان تحالف "أوبك+" اتفق على زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي بداية من مايو المقبل، ولمدة 3 أشهر.

وستتم زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يومياً في مايوومثلها في يونيو ثم 450 ألف برميل يومياً في يوليو، بحسب البيان الصادر، اليوم الخميس.


 

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