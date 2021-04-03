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"بدونك اتعس".. دنيا عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة بمناسبة عيد ميلادها

السبت 03/أبريل/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الراحلة، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دنيا عبدالعزيز صورة لها برفقة والدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة :"أول مرة مش معاكي في عيد ميلادك ، بس اكيد انتي عند الحنان المنان أسعد".

وتابعت دنيا عبد العزيز قائلة:"وأكيد أنا لأني مع البشر بدونك اتعس، ربنا يجمعنا قريبا ياكل اللي راح واللي جاي، أمي".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة دنيا عبد العزيز في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وهو من إنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم.

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