Advertisements

برلماني يطالب بوضع رؤية لتسويق المشروعات القومية لجميع دول العالم

السبت 03/أبريل/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن السنوات السبعة الأخيرة شهدت كم من المشروعات القومية في مختلف المجالات، سواء الاستثمار، الصناعة، البنية التحتية، اكتشافات أثرية، تطوير عشوائيات، ولكن على الرغم من هذا الكم الذي لم نشهده على مدار العصور السابقة، إلا أن هذه المشروعات تفتقد للتسويق الترويجي لهذه المشروعات العملاقة، والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة.

وطالب عضو مجلس النواب، وضع رؤية بشأن التسويق للمشروعات القومية، وكل ما يحدث على أرض مصر، وذلك وفقا للمعايير العالمية، كما تفعل بعض الدول الحديثة، على أن يتم تسويق ما تقوم به الدولة من إنجازات عملاقة هي الأكبر على مر العصور السابقة، بالإضافة لضرورة أن يكون هناك كيان إعلامي متخصص في هذا الشأن، يقتصر دوره على التسويق لكافة هذه المشروعات بمختلف لغات العالم، ليناشد كل الدول على مستوى العالم، وأن تكون هناك ميزانية لهذا الأمر، ويكون هناك تقرير دورى عن نتائج التسويق على أرض الواقع، والعائد الاستثماري منه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كم من المشروعات التي وفرت فرص استثمارية كبيرة، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، ولكن لم يتم الترويج لهذه الفرص بالشكل المطلوب، وعلى الرغم من الانفراجة في قطاع الاستثمار، إلا أن مصر لديها مقومات كبيرة في هذا القطاع الحيوى، وكذلك الاكتشافات الأثرية، ودورها في الترويج للسياحة، إلى جانب موقع مصر المتميز جغرافيا، وكيفية الاستفادة منه، كل هذه المقومات والمشروعات تتطلب رؤية تسويقية لتعظيم الاستفادة منها بالشكل الذي يحقق عائد اقتصادي للدولة المصرية.

أخبار تهمك

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

أول رسائل ضياء رشوان للصحفيين بعد فوزه نقيبًا لدورة ثانية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 19 ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ يوم

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 11 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

03:26 ص

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

12:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة