بوركينا فاسو تعلن مقتل 6 أشخاص فى كمين شمال البلاد

أعلنت السلطات فى بوركينا فاسو، اليوم السبت، مقتل 6 من أفراد جماعة مدنية موالية للحكومة بعد أن سقطوا فى كمين شمال البلاد.

ونقلت وكالة رويترز مصدر عسكري، قوله إن 5 من المتطوعين قُتلوا فى كمين وهم يبحثون عن زميل لهم اختفى فى اليوم السابق خلال اشتباك مع متشددين، وتم العثور على الرجل المفقود مقتولا بالقرب من الخمسة الآخرين.

وتنشط جماعات على صلة بتنظيمى القاعدة وداعش، فى بوركينا فاسو الواقعة فى غرب أفريقيا.