Advertisements

تعرف على موعد نقل المومياوات الملكية اليوم

السبت 03/أبريل/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
Advertisements
حدث كبير ينتظره العالم ويستعد لرؤيته على أحر من الجمر، إنه حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، فمن المقرر نقل حوالي 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ(17 و18 و19 و20) من المتحف المصري بميدان التحرير.

موعد نقل المومياوات الملكية
من المؤكد نقل المومياوات الملكية اليوم السبت 3 إبريل، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاطـ، مع غروب شمس اليوم، في السادسة مساءا، ومن المفترض أن يستغرق الموكب ما بين من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، للوصول من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

عدد المومياوات الملكية المقرر نقلها اليوم
يتم نقل 22 مومياء ملكية عبر شوارع القاهرة، حيث يضم الموكب عدد من المومياوات الملكية بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم "رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى".

ويحظى الحدث بتغطية إعلامية خاصة، من حوالي 400 قناة تليفزيونية يتم نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.

كما مكن المفترض أن يشارك في الحفل عدد من الفنانين من بينهم هند صبرى بجانب الفنانة يسرا، ومنى زكى، والفنان أحمد حلمى، وأسر ياسين، وحسين فهمى.

أخبار تهمك

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ أقل من نصف ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 19 ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

أول رسائل ضياء رشوان للصحفيين بعد فوزه نقيبًا لدورة ثانية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

03:26 ص

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

12:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة