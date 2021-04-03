تعرف على موعد نقل المومياوات الملكية اليوم

حدث كبير ينتظره العالم ويستعد لرؤيته على أحر من الجمر، إنه حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، فمن المقرر نقل حوالي 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ(17 و18 و19 و20) من المتحف المصري بميدان التحرير.





موعد نقل المومياوات الملكية

من المؤكد نقل المومياوات الملكية اليوم السبت 3 إبريل، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاطـ، مع غروب شمس اليوم، في السادسة مساءا، ومن المفترض أن يستغرق الموكب ما بين من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، للوصول من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.





عدد المومياوات الملكية المقرر نقلها اليوم

يتم نقل 22 مومياء ملكية عبر شوارع القاهرة، حيث يضم الموكب عدد من المومياوات الملكية بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم "رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى".





ويحظى الحدث بتغطية إعلامية خاصة، من حوالي 400 قناة تليفزيونية يتم نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.





كما مكن المفترض أن يشارك في الحفل عدد من الفنانين من بينهم هند صبرى بجانب الفنانة يسرا، ومنى زكى، والفنان أحمد حلمى، وأسر ياسين، وحسين فهمى.