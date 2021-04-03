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إحتفال نادي العمال الرياضي ببورسعيد بقرب حلول شهر رمضان

السبت 03/أبريل/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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حضر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاحتفال الذي إقامة نادي العمال الرياضي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وقام بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة الدينية الذي نظمها النادي والمقدمة منإحدى الشركات بالمحافظة وهي عبارة عن ١٠ جوائز جنيهات ذهب واربعين جهاز كهربائي متنوع.


تضمن الحفل تلاوة قرانية للشيخ عبد الفتاح الطاروطي وققرات انشيدية للنجوم الفائزين، بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال.


حضر الاحتفال عضو مجلس الشيوخ الاستاذ عادل اللمعي واعضاء مجلس النواب الدكتور محمود حسين والأستاذ أحمد فرغلى والاستاذ حسن عمار.


ومن جانب أكد المحافظ خلال كلمة التي هنئ فيها الحضور بقرب حلول شهر رمضان علي اهمية المشاركة المجتمعية والتي قام بها أحد شباب المستثمرين وهو الاستاذ احمد عصام شعبان رئيس مجلس إدارة أحدي شركات الادوات الكهربائية مقدما الشكر لكل من ساهم في تنظيم تلك الاحتفالية الدينية.
إحتفال نادي العمال الرياضي ببورسعيد بقرب حلول شهر رمضان
إحتفال نادي العمال الرياضي ببورسعيد بقرب حلول شهر رمضان
إحتفال نادي العمال الرياضي ببورسعيد بقرب حلول شهر رمضان
إحتفال نادي العمال الرياضي ببورسعيد بقرب حلول شهر رمضان

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