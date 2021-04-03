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المتهم بقتل صديقه ببنها: كنت أريد تأديبه

السبت 03/أبريل/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أدلى المتهم بقتل صديقه، بعد أن استدراجه بحجة تسوية خلافات بينهما، وقام بضربه بآلة حادة على رأسه ببنها، باعترافات تفصيلية أمام الجهات، قائلا "كنت عايز أعرفه غلطه وأدبه ومكنتش أعرف أن الضربة ستقتله".

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، كانت توجد خلافات بيني وبين المجني عليه، فعقدت العزم على الانتقام منه وتأديبه، وليس قتله، واتصلت به هاتفيا، وطلبت مقابلته، واصطحبته بدراجة إلى مكان العثور على الجثة، وضربته بقصد تأديبه، إلا أني فوجئت بوفاته.

كان المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب وسط الزراعات بدائرة المركز، جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية الأمن إلى موقع البلاغ.

بمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، صديق المجني عليه قام بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على الانتقام منه وتأديبه.

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