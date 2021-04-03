"السياحة" توجه نصيحة للمواطنين قبيل انطلاق موكب المومياوات (فيديو)



وأشارت "سها"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى ان الموكب سيبث على الهواء مباشرة خلال 400 قناة، وسيكون هناك 250 مراسل دولي سيغطي الحدث.



وأضاف أن الرئيس السيسي سيكون في انتظار الموكب في رحلته الأخيرة، وسيتم اطلاق 21 طلقة مدفع احتفاء بوصول الملوك، منوها بأن أفضل متابعة للحدث سيكون من خلال شاشات التليفزيون.



قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن موكب المومياوات الملكية سيكون موكبا مهيبا، وسيمر الموكب على عدة مناطق، وسيكون هناك عربات مخصصة لحمل المومياوات.