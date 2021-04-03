حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها كافة المعلومات المتعلقة بموكب نقل المومياوات الملكية اليوم السبت الموافق 6 من إبريل 2021، ننشر لكم أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بعد حفل موكب نقل المومياوات الملكية.





أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة

تقسم أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بعد حفل موكب نقل المومياوات الملكية كما يلي:





للمواطن المصري تكون 60 جنيهًا، و30 جنيهًا للطالب، 200 جنيه للأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي.









بينما تكون أسعار الجراجات بالمتحف القومي للحضارة على النحو التالي: 30 جنيه للسيارة الملاكي، و40 جنيهًا للكوستر، و50 جنيهًا للأتوبيس.





وتجدر الإشارة إلى أن عملية نقل المومياوات تأتى ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصرى، وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام .