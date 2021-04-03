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موعد مباراة أتلتيك بلباو وريال سوسيداد في نهائي كأس الملك الإسباني

السبت 03/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي فريق اتليتك بلباو الأول لكرة القدم، بنظيره ريال سوسيداد، في إطار المباراة النهائية من بطولة كأس الملك الإسباني.
موعد مباراة اتليتك بلباو وريال سوسيداد في نهائي كأس الملك الإسباني
ومن المقرر أن تقام مباراة اتليتك بلباو ونظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أبريل الجاري 2021.
وتبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي اتليتك بلباو وريال سوسيداد، في نهائي كأس الملك الإسباني، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي، والسابعة والنصف بتوقيت جرينتش.
وتجرى أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي ريال سوسيداد واتليتك بلباو، على أرضية ملعب لا كارتوخا، بمدينة إشبيلية.
جدير بالذكر أن المباراة مؤجلة من العام الماضي 2019-2020، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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كأس ملك إسبانيا ريال سوسيداد أتلتيك بيلباو

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