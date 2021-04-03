مفاوضات سد النهضة.. 7 معلومات عن اجتماع الكونغو "الحاسم "

تشهد دولة الكونغو، الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي، اجتماع هام بشأن سد النهضة، ذلك الملف العالق بسبب عناد مسئولي أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم، مما تسبب في عدم عقد اتفاق مرضي لكافة الأطراف حتى الآن.



يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن اجتماع الكونغو بشأن سد النهضة:



- يجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا اعتبارًا من اليوم السبت لإجراء محادثات بشأن سد النهضة.



- الاجتماع يستمر 3 أيام وسيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي فبراير الماضي.



- يُتوقع حضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد المباحثات.



- مصر ستشارك في الإجتماع الذي دعت اليه الكونغو الديموقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، حول سد النهضة الإثيوبي، حيث أن وزير الخارجية سامح شكري ووزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي سيشاركان في الاجتماع.



- وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق ووزير الري والموارد المائية السوداني بروفسور ياسر عباس، سيغادران إلى كينشاسا اليوم للمشاركة في اجتماعات سد النهضة الاثيوبي برعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي.



- يشارك الوفد السوداني في هذه الجولة من المباحثات بهدف تحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذي لازم المفاوضات خلال الأشهر الماضية، خاصة مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف.









- يأتى هذا الاجتماع على أمل أن يسفر عن انفراجة بالأزمة، التى وصلت إلى طريق شبه مسدود بسبب التعنت الإثيوبى ورفضها تأجيل الملء الثانى للسد لحين الاتفاق بين الدول الثلاث على التشغيل والإدارة بما لا يلحق الضرر بدولتى المصب مصر والسودان.