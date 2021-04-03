صرف مكافأة 20 ألف جنيه للمشرفين بجمعية تحسين الصحة ببورسعيد (صور)

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دار الأيتام بالمحافظة، اليوم السبت، وقدم الهدايا لأطفال جمعية دار الأيتام وتحسين الصحة وجمعية كفالة اليتيم.





والتقى المحافظ بجميع الأطفال من نزلاء الدار وحرص على الجلوس معهم، والاطمئنان على أحوالهم، ومدي رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المؤسسة، كما اطمئن من المسئولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات، ووسائل الترفيه التي يحتاج اليها الأطفال موجهًا بحسن معاملتهم، وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم وحقهم في الرعاية.





وقرر المحافظ خلال الزيارة صرف مكافاة قدرها ٢٠ الف جنية للمشرفين بجميعة تحسين الصحة، تقديرا لجهودهم في تقديم خدمة جيدة للأطفال والنظام داخل الدار وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.





ووجه الغضبان بأن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية، التي ترعى الأيتام من أجل إدماجهم في المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم.



