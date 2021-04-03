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الحضور البارز والتغطية الأجنبية.. موكب المومياوات الملكية محط أنظار العالم

السبت 03/أبريل/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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يعتبر موكب نقل المومياوات الملكية، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة، محط أنظار العالم، حيث الحضور البارز للأجانب، والتغطية الإعلامية العالمية للحدث.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة والحضور البارز.

موكب المومياوات الملكية
قررت وزارة السياحة والآثار، انطلاق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، ثم يدور في صينية الميدان، ومنها يتجه نحو ميدان سيمون بوليفار، ثم يسير بمحاذاة الكورنيش حتى يصل إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط. 

تغطية أجنبية
ويحظى الموكب بأهمية كبري في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حيث يغطيه نحو 400 قناة تليفزيونية محلية وأجنبية على الهواء مباشرة.

كما سيتم بث الحدث مباشرة على قناة اليوتيوب الرسمية للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وستقوم عدد من المواقع الإلكترونية بنقل هذا البث المباشر من خلال قناة اليوتيوب.

حضور الفنانات
ويشهد الموكب، مشاركة لافتة من الفنانات، حيث يبدأ تحرك الموكب بـ21 طلقة تحية لملوك وملكات مصر العظام وسيتقدمه لفيف من الفنانات مرتديات الزي المصري القديم بقيادة المايسترو نادر عباسي، بصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية. 

وتستعد الدولة المصرية، لنقل 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم "الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتي الأول، سيتي الثاني".

وتشهد مراسم النقل، موكبا رسميا لكل مومياء يتم نقلها عبر عربة فرعونية مستقلة، ويستغرق نقل المومياوات حوالي 40 دقيقة، ويشارك في هذا الحدث عدد كبير من الفنانين والفنانات من بينهم الفنانة يسرا وسوسن بدر، وأحمد السقا وأحمد عز وغيرهم.

وتبدأ رحلة الموكب من موقعه بالمتحف المصري في ميدان التحرير، الذي سيتم افتتاح أعمال تطويره وإزاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه حاليًا، بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية، ثم ينطلق الموكب عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وصولًا إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

ووافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزي.

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