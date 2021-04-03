ضبط سائق وسيدتين بتهمة النصب على أجنبي في القاهرة

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضرره من "سائق يعمل لديه"، مقيم بدائرة القسم.

وجاء ذلك لقيامه بإحضار سيدتين "زوجة السائق وصديقتها" وعقب التقابل معهما أبدى رغبته في الزواج من إحداهما "صديقة زوجة السائق"، وقاموا باصطحابه بالسيارة قيادة المشكو في حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها.

وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو في حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والاستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالي، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول.



