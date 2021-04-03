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ضبط سائق وسيدتين بتهمة النصب على أجنبي في القاهرة
السبت 03/أبريل/2021 - 11:41 ص
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضرره من "سائق يعمل لديه"، مقيم بدائرة القسم.
وجاء ذلك لقيامه بإحضار سيدتين "زوجة السائق وصديقتها" وعقب التقابل معهما أبدى رغبته في الزواج من إحداهما "صديقة زوجة السائق"، وقاموا باصطحابه بالسيارة قيادة المشكو في حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها.
وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو في حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والاستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالي، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة سائق، زوجته، وربة منزل.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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