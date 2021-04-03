إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا



أعلن المطرب الشاب أحمد كامل عن اصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتب أحمد كامل:"إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معايا الأيام الأخيرة ياريت يعمل مسحة ويعزل نفسه".



وفي سياق آخر، طرح أحمد كامل مؤخرًا أغنية "مين في دول"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان وتوزيع إسلام شيبسي وأحمد كامل.