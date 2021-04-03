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عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

السبت 03/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة الأهلي ضد المريخ السوداني والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب نادي المريخ لحساب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة عصرًأ بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تنطلق المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أفريقيا في الدول العربية وشمال أفريقيا.

في المقابل أعلنت قناة مكسبي الفضائية إذاعة اللقاء عبر الترددات التالية :-

القمر الصناعي : النايل سات.
الأستقطاب : أفقي.
التردد : 11411.
معدل الترميز : 27500.
معدل تصحيح الخطأ : 3/4

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الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أفريقيا المريخ الاهلي الأهلي والمريخ

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