"أتربة وأمطار".. الأرصاد تحذر من طقس السبت

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يسود طقس بارد على الأنحاء كافة مع نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وفرص أمطار ومتوسطة على مناطق من السواحل على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:





القاهرة العظمى 23 والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 الصغرى13.

مرسى مطروح21 العظمى والصغرى12.

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14.

دمياط العظمى 20 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 11.

السويس العظمى 23 والصغرى 11.

العريش العظمى 22 والصغرى 12.

طابا العظمى 21 والصغرى 14.

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 6.

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18.

الغردقة العظمى 25 والصغرى 14.