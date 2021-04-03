Advertisements

"أتربة وأمطار".. الأرصاد تحذر من طقس السبت

السبت 03/أبريل/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يسود طقس بارد على الأنحاء كافة مع نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وفرص أمطار ومتوسطة على مناطق من السواحل على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 12 
الإسكندرية العظمى 21 الصغرى13.
مرسى مطروح21 العظمى والصغرى12.
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14.
دمياط العظمى 20 والصغرى 14. 
الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 11.
السويس العظمى 23 والصغرى 11.
العريش العظمى 22 والصغرى 12.
طابا العظمى 21 والصغرى 14.
سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 6.
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18.
الغردقة العظمى 25 والصغرى 14.
الفيوم العظمى 24 والصغرى 9

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الارصاد

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يومين

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ يوم

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 14 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

شاهد اختطاف قس في هايتي أثناء مراسم كنسية على الهواء مباشرة

منذ 41 دقيقة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 ص

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة