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سؤال يهمك.. كيف تشاهد حفل موكب المومياوات الملكية؟

السبت 03/أبريل/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
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ساعات قليلة ويبدأ نقل موكب المومياوات الملكية، حيث يتم النقل من المتحف المصري بالتحرير، اليوم السبت، حتى الوصول إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط.

ويبحث الكثيرون عن الطريقة التي يشاهدون بها موكب نقل المومياوات الملكية المقرر إنطلاقه مع غروب الشمس اليوم، أي في حدود الساعة الـ5 مساءً، ويستمر لما يقرب من 49 دقيقة، هي مدة الموكب من التحرير وحتى متحف الحضارة المصرية.
وعن مشاهدة  موكب نقل المومياوات الملكية، فمن المفترض أن يتم نقل حفل المومياوات الملكية على 400 قناة تلفزيونية، ولكن من أجل الاستمتاع بمشاهدة الحفل من المنزل، يمكنك متابعة القناة الأولى المصرية.

القناة الأولى المصرية
تردد القناة الأولى المصرية 11765.
الجودة sd.
معدل الترميز 27500.
ومن المقرر أن يضم موكب المومياوات الملكية الملك رمسيس الثاني والملك سيتي الأول والملك مرنبتاح والملك ستي الثاني  والملكة أحمس نفرتاري والملكة مريت آمون والملكة حتشبسوت.

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