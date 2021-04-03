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مأموريات من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي

السبت 03/أبريل/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أوفد قطاع الأحوال المدنية، مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي استهدفت بعض قرى محافظة المنوفية انطلاقا من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة في توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين. 

وقام القطاع بتلبية التماس عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ محال إقامتهم – المستشفيات، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

مأموريات من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي
مأموريات من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي
مأموريات من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي
مأموريات من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي
مأموريات من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي
مأموريات من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي

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