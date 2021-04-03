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شاهد اختطاف قس في هايتي أثناء مراسم كنسية على الهواء مباشرة

السبت 03/أبريل/2021 - 11:44 ص
اختطاف قس
اختطاف قس
وكالات
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اختطف مسلحون مجهولون، قسا و3 آخرين في هايتي خلال مراسم كنسية كانت تُبث على الهواء على فيسبوك

 

وانتشرت هذه اللقطات بنطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت رجلا يحمل بندقية يقتاد اثنين من أفراد الكورال أثناء غناء ترانيم داخل كنيسة،وفقًا لوسائل أعلام محلية.

 

وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، وقع الحادث الذي بُث على فيسبوك ويوتيوب مساء الخميس في كنيسة في ديكيني بضواحي العاصمة بورت أو برنس.

 

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد"، عن شخص قوله إن ما بين ثمانية وعشرة مسلحين وصلوا في مركبتين واختطفوا القس وثلاثة آخرين، من بينهم عازف بيانو.

 

وأضاف الشخص: "إذا حدث هذا فحينئذ يكون كل شيء ممكنا في البلاد، لأنه لا يوجد احترام لأي مؤسسة، سواء كانت كنيسة أو مدرسة".

 

وكانت هايتي، شهدت أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة، لا سيما حوادث الخطف من أجل الحصول على فدية، التي أصابت الاقتصاد والمجتمع بالشلل.

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هايتي مراسم كنيسة على الهواء مباشرة اختطاف قس

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