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مسئولو "الإسكان" يتفقدون الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

السبت 03/أبريل/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
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قام  المهندس عبدالمطلب ممدوح،  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن  بزيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه  المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن والمشرف على قطاع المرافق بالهيئة، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها وإزالة أي عقبات.

واستهل مسئولو الوزارة الزيارة، بعقد اجتماع مع مسئولي المكاتب الاستشارية ومسئولي المشروعات، للتعرف على نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بالمدينة، حيث تم التشديد  على الالتزام الكامل بمعدلات التنفيذ والمواصفات الفنية المطلوبة والمقررة للانتهاء من الأعمال.

كما تفقد مسئولو وزارة الإسكان عمارات الداون تاون، ومنطقة الأبراج الشاطئية، لمشاهده نماذج الوحدات التي تم تشطيبها وتأثيثها، كنموذج، حيث تم التأكيد على الالتزام بجودة التشطيبات بالأبراج.

وشملت الزيارة  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، و الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا"العلمين الأهلية"، مروراً بالمنطقه التراثية.

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