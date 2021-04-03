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حنا: نطالب المؤسسات الحقوقية والأممية بأن تولي اهتماما بجرائم هدم المنازل الفلسطينية

السبت 03/أبريل/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم ما يسمى بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية 

وتابع " حنا " على صفحته الرسمية بفيس بوك: وتصعيدا احتلاليا ملحوظا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية في سائر ارجاء هذه الأرض المقدسة وخاصة في القدس ومحيطها، كما ان السلطات الاحتلالية ماضية بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية في اكثر من مكان وموقع في بلادنا وما يحدث في حي الشيخ جراح إنما هو  هذا الاستهداف وعن هذه الإجراءات العنصرية الغير مقبولة والغير مبررة.

واستكمل: "نتمنى من كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والاممية بأن تتابع باهتمام بالغ عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية والعمل على وقف هذه السياسة التعسفية التي تستهدف شعبنا وخاصة في مدينة القدس وأحيائها، كما وغيرها من المناطق الفلسطينية المستهدفة والمستباحة".

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