رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة لضبط المخالفات بمنطقة الحصري





قاد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بمنطقة الحصري بالمدينة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للمدينة، والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمنع المخالفات.





وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة عددٍ من مركبات "التوك توك" والتروسيكلات، وعربات الصندوق المخالفة، كما تم إزالة جميع الإشغالات بمنطقة الحصري، واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.





وأكد المهندس عادل النجار، استمرار الحملات للقضاء على جميع الإشغالات والتعديات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين، وكذا المتابعة الدورية لمنع عودة المخالفات.