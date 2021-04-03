مكافحة جرائم النصب على المواطنين عبر مواقع التسوق الإلكترونى

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التسوق الإلكترونى.



فقد تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بعض المواطنين بتعرضهم لوقائع النصب من قبل أحد الأشخاص عقب إستدراجهم عبر منصات التسوق الإلكترونى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مُستغلًا رغبتهم فـى شراء هواتف محمولة وإيهامهم بقدرته على توفير تلك الهواتف بأسعار مخفضة وقيامهم بتحويل مبالغ مالية عبر إحدى خدمات تحويل الأموال، وعقب ذلك إكتشفوا تعرضهم لوقائع نصب وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.



بتكثيف التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تبين أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (شخصان- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) حيث قاما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين عن طريق إستخدامهما أساليب إحتيالية تمثلت فـى قيام أحدهما بإستدراج المجنى عليهم عن طريق نشر إعلانات ترويجية لبيع هواتف محمولة بأسعار مخفضة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقيام الثانى بالتواصل معهم مُنتحلًا صفة مندوب بشركة شحن، فضلًا عن قيامهما بإرسال صور من فواتير الشحن ممهورة بأختام منسوب صدورها لعدد من الجهات.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (هواتف محمولة بفحصها تبين وجود آثار ودلائل تُشير لإرتكاب تلك الوقائع- عدد 6 شرائح لخطوط هواتف محمولة "المستخدمة فـى إرتكاب الوقائع"- عدد 46 إيصال مُصطنع منسوب صدورها لعدد من شركات الشحن – 3 أكلاشيهات مُقلدة بإسم شركة شحن- كارت فيزا).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما تلك الوقائع بقصد تحقيق مكاسب مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



