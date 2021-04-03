ضبط 5658 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5658) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

2421 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

190 مخالفة السير بدون تراخيص.

17 مخالفة موقف عشوائى.

28 مخالفة لشروط التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

