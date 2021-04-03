Advertisements

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ضد سامبدوريا في الدوري الايطالي

السبت 03/أبريل/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أعلن ستيفانو بيولي وكلاوديو رانيري تشكيلة مباراة ميلان وسامبدوريا والتي يخوضها الفريقان على ملعب إستاد سان سيرو لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة فريق نادي ميلان على النحو التالي :-

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع:أليكس ساليمايكرز، فيكايو توموري، سمون كايير، ثيو هيرنانديز
خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، فرانك كيسي، رادي كرونيتش، هاكان تشالهونوجلو
خط الهجوم:سامو كاستييخو، زلاتان إبراهيموفيتش

فيما يلعب فريق نادي سامبدوريا كالآتي :-

حراسة المرمي: إيميل أوديرو
خط الدفاع: باتوز بيريزينسكي، لورينزو نوليتي، عمر كولبي، توماس أوجيللو
خط الوسط: انتونيو كاندريكا، مورتن تورسبي، ادريان سيلفا
خط الهجوم:ميكيل دامسغارد، فابيو كوالياريلا، مايولو حايباديني

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميلان سامبدوريا تشكيلة مباراة ميلان وسامبدوريا الدوري الايطالي الممتاز

أخبار تهمك

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد اختطاف قس في هايتي أثناء مراسم كنسية على الهواء مباشرة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يومين

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 19 ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

في مباراة دراماتيكية.. نابولي يعبر عقبة سامبدوريا في الدوري الإيطالي

أهداف نابولي وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

بيولي يُعلن قائمة ميلان لمباراة سبارتا براج في الدوري الأوروبي

إبراهيموفيتش يُزين قائمة ميلان لمباراة نابولي فى الدوري الإيطالي

موعد مباراة ميلان ضد كروتوني في الدوري الإيطالي

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 ص

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة