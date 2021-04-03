التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ضد سامبدوريا في الدوري الايطالي





أعلن ستيفانو بيولي وكلاوديو رانيري تشكيلة مباراة ميلان وسامبدوريا والتي يخوضها الفريقان على ملعب إستاد سان سيرو لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم.





وجاءت تشكيلة فريق نادي ميلان على النحو التالي :-





حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع:أليكس ساليمايكرز، فيكايو توموري، سمون كايير، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، فرانك كيسي، رادي كرونيتش، هاكان تشالهونوجلو

خط الهجوم:سامو كاستييخو، زلاتان إبراهيموفيتش





فيما يلعب فريق نادي سامبدوريا كالآتي :-





حراسة المرمي: إيميل أوديرو

خط الدفاع: باتوز بيريزينسكي، لورينزو نوليتي، عمر كولبي، توماس أوجيللو

خط الوسط: انتونيو كاندريكا، مورتن تورسبي، ادريان سيلفا

خط الهجوم:ميكيل دامسغارد، فابيو كوالياريلا، مايولو حايباديني