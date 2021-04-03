تعرف على مواعيد وأماكن 5 قوافل طبية في الدقهلية



تشهد محافظة الدقهلية تنظيم قوافل طبية وعلاجية مجانية، لتقديم الخدمات المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم تحت رعاية وزيرة الصحة الدقهلية هاله زايد وبتوجيهات محافظ الدكتور ايمن مختار



واعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خطة القوافل العلاجية لشهر ابريل ٢٠٢١حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق.



كما أوضح وكيل صحة الدقهلية ان مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة القوافل بمعدل حوالي 5 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل.بلقاس، جمصة، المنصورة وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.



الجدير بالذكر ان خطة شهر (ابريل 2021 م ) تشمل تنفيذ القوافل في قرية موسى العربي مركز بلقاس يومي 2،3 ابريل، وقرية ابو نور الدين مركز جمصة يومي 5، 6 ابريل، وقرية الأمل مركز بلقاس يومي 12،13 ابريل، وقرية منشأة شومان مركز جمصة يومي 19، 20 ابريل.



وقرية الخليج مركز المنصورة يومي 26، 27 ابريل.

واكد مكي على اهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظه متمنيا للجميع الصحة والسلامة.