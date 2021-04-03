Advertisements

تعرف على مواعيد وأماكن 5 قوافل طبية في الدقهلية

السبت 03/أبريل/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements

تشهد محافظة الدقهلية تنظيم قوافل طبية وعلاجية مجانية، لتقديم الخدمات المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم تحت رعاية وزيرة الصحة الدقهلية هاله زايد وبتوجيهات محافظ الدكتور ايمن مختار

واعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خطة القوافل العلاجية لشهر ابريل ٢٠٢١حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق.

كما أوضح وكيل صحة الدقهلية ان مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة القوافل بمعدل حوالي 5 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل.بلقاس، جمصة، المنصورة وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

الجدير بالذكر ان خطة شهر (ابريل 2021 م ) تشمل تنفيذ القوافل في قرية موسى العربي مركز بلقاس يومي 2،3 ابريل، وقرية ابو نور الدين مركز جمصة يومي 5، 6 ابريل، وقرية الأمل مركز بلقاس يومي 12،13 ابريل، وقرية منشأة شومان مركز جمصة يومي 19، 20 ابريل.

وقرية الخليج مركز المنصورة يومي 26، 27 ابريل.
واكد مكي على اهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظه متمنيا للجميع الصحة والسلامة.

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

شاهد اختطاف قس في هايتي أثناء مراسم كنسية على الهواء مباشرة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يومين

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ يوم

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 14 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 ص

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة