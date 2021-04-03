مستشار الرئيس يحذر المصريين بسبب كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن كل الفيروسيات القديمة والحديثة قابلة للتحور، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن أعراض الموجة الثالثة لكورونا مثل نزلات معوية أو طفح جلدي أو مشكلات بالعين، وهذا ليس بجديد، وهناك أعراض ترصد وتظهر، لم تحصل الأولوية قبل ذلك، لكن كل هذه الأعراض قابلة الحدوث.





وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن الفيروس يمكن أن يؤثر على المخ أو القلب أو العظام أو مشكلات جلدية، لكن في الأصل هو فيروس تنفسي، الإصابة الرئيسية والأساسية هي تنفسية، تبدأ بالجهاز التنفسي من الأنف ثم الحنجرة ثم الجهاز التنفسي السفلي والشعب الهوائية.





وواصل قائلًا: "على جانب هذه الأعراض يصاب البعض بتعب في المعدة، كما رصد في بعض الحالات الإسهال والطفح الجلدي وإحمرار في العين كنوع من الحساسية، كما يؤثر الفيروس عند بعض الأشخاص في القلب، الأعراض كثيرة، ومن الممكن أن تحدث بعض الأعراض، وليست ظاهرة لهذه المرحلة، لكن موجودة في كل المراحل، وأول أعراض تصيب الكثير من الأشخاص حرقان في الحلق شديد وآلام شديدة في الجسم قد تكون غير محتملة لذلك يستخدم مسكنات مسموح بها".





وأوضح أن حالات الإصابة بالفيروس المرصودة عن طريق البيانات الرسمية بوزارة الصحة حاليا في تزايد فبدأ العدد من 300 و400 وأمس سجلت 703، مضيفًا: "إحنا في مرحلة زيادة في الحالات، لكن فيه تعامل حكيم وتوفر كل الأدوية المتاحة".



