صلاح يتحدى أوباميانج في التشكيلة المتوقعة لقمة البريميرليج





تقام اليوم السبت مواجهة ليفربول ضد أرسنال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة وذلك لحجز مقعد يؤهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم القادم.





ومن المُنتظر أن يدخل الريدز المواجهة بالتشكيلة التالية :-





حراسة المرمى: أليسون.





الدفاع: أرنولد - كاباك - فيليبس - روبرتسون.





الوسط: تياجو - فينالدوم - فابينيو.





الهجوم: صلاح - جوتا - ماني.





في المقابل سيخوض نادي الأرسنال المباراة كالآتي :-





حراسة المرمى: لينو.





الدفاع: تيرني - جابرييل - هولدينج - بيليرين.





الوسط: تشاكا - بارتي - ساكا.





الهجوم: أوباميانج - لاكازيت - أوديجارد.