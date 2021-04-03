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روسيا تسجل 9021 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 12:09 م
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، 9021 إصابة، و384 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبحسب المركز الروسي لمكافحة الوباء، تتوزع الإصابات الجديدة على 84 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2011)، تليها مدينة سانت بطرسبورج (717)، ثم المناطق المجاورة لموسكو (594).

 

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و572077 إصابة، وتعافى حتى الآن 4 ملايين و195869 شخصا، وتوفي 100017 شخصا، وفقًا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية.

 

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أجرت منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 121 مليون فحص مختبري للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.

 

وقد أطلقت روسيا حملة تطعيم مجانية شاملة منذ بداية العام الجاري، في جميع الأقاليم.

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