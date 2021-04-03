بشرى :" الاختيار 2 عمل وطني استثنائي"





أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل "الإختيار2" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام من 2021، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



نشرت بشرى صورة لها من كواليس تصوير من مسلسل "الإختيار2"، ظهرت فيها وهي برفقة الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار، و أسماء أبواليزيد، وإنجي المقدم.

وعلقت بشرى على الصورة قائلة :"من كواليس مسلسل الإختيار2، سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الاستثنائي والمرتقب مع المجموعة العزيزة جدًا من الزملاء والنجوم والمخرج بيتر ميمي، من خلال شركة سينرجي التي أتاحت لي هذه الفرصة العظيمة بتواجدي في هذا العمل الاجتماعى والإنساني والوطني".



مسلسل "الإختيار2 "من المقرر عرضه على شاشة قنوات ON في رمضان، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، سامح الصريطي، إياد نصار، أحمد حلاوة، أحمد داش، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، أحمد شاكر عبداللطيف، عمرو عبدالجليل، رياض الخولي، محمد علاء، مراد مكرم، محمد فراج، والفنان الراحل هادي الجيار.