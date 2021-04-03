Advertisements

بشرى :" الاختيار 2 عمل وطني استثنائي"

السبت 03/أبريل/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل "الإختيار2" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام من 2021، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

نشرت بشرى صورة لها من كواليس تصوير من مسلسل "الإختيار2"، ظهرت فيها وهي برفقة الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار، و أسماء أبواليزيد، وإنجي المقدم.
وعلقت بشرى على الصورة قائلة :"من كواليس مسلسل الإختيار2، سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الاستثنائي والمرتقب مع المجموعة العزيزة جدًا من الزملاء والنجوم والمخرج بيتر ميمي، من خلال شركة سينرجي التي أتاحت لي هذه الفرصة العظيمة بتواجدي في هذا العمل الاجتماعى والإنساني والوطني".

مسلسل "الإختيار2 "من المقرر عرضه على شاشة قنوات ON في رمضان، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، سامح الصريطي، إياد نصار، أحمد حلاوة، أحمد داش، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، أحمد شاكر عبداللطيف، عمرو عبدالجليل، رياض الخولي، محمد علاء، مراد مكرم، محمد فراج، والفنان الراحل هادي الجيار.

أخبار تهمك

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 19 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد اختطاف قس في هايتي أثناء مراسم كنسية على الهواء مباشرة

منذ 41 دقيقة

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 11 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 ص

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة