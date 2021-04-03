تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

يلتقي نادي مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كينج باور الدولي بمدينة ليستر.





وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالتالي:





حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: كانسيلو، روبن دياز، ستونز، والكر.

خط الوسط: دي بروين، جوندوجان، فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، محرز.



