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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

السبت 03/أبريل/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كينج باور الدولي بمدينة ليستر.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.
خط الدفاع: كانسيلو، روبن دياز، ستونز، والكر.
خط الوسط: دي بروين، جوندوجان، فودين.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، محرز.

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