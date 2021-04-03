الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

تريد اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، استخدام أحمد حسام "ميدو" المتحدث الإعلامى لفريق بيراميدز، ونجم الأبيض السابق، من أجل الحصول على خدمات نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق.









وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، ان الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، يرغب في التعاقد مع نبيل عماد دونجا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأشار: ان النادي سيستخدم ميدو من أجل تقريب وجهات النظر بين الناديين، وحسم الصفقة لصالح الزمالك في الصيف القادم، دون أي تعقيدات.









وأختتم المصدر: سيكون دونجا بديل محتمل للمحترف التونسي فرجاني ساسي، في حال رحيله عن الفريق في يونيو المقبل، عقب انتهاء عقده.