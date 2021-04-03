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"المركزي العُماني": بدء الاكتتاب بسندات حكومية بقيمة 100 مليون ريال

السبت 03/أبريل/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
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ذكر البنك المركزي العُماني، أنه يبدأ غدًا الأحد، الاكتتاب عن طريق المزاد التنافسي في الإصدار رقم 67 من سندات التنمية الحكومية البالغة قميتها 100 مليون ريال عماني (مع خيار الزيادة).

وأوضح المركزي العُماني، أن مدة استحقاق الأصدار الجديد من السندات الحكومية تبلغ 7 سنوات، بسعر فائدة أساسي 5.5 بالمائة سنوياً، بحسب وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت.

وأفاد المركزي ، بأٌن الاكتتاب سوف يغلق في 19 أبريل 2021، فيما سيعقد المزاد يوم الثلاثاء الموافق 20 من ذات الشهر.

ومن المقرر، أن تصدرالسندات يوم الخميس الموافق 22 أبريل الجاري، على أن تستحق  السداد في 22 أبريل 2028.

كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 22 أكتوبر، و22 أبريل من كل عام حتى تاريخ استحقاقها. 

وستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عمان خلال فترة الاكتتاب.

ويقبل البنك المركزي العُماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) والتي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر، على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.

ويذكر أن حكومة السلطنة ممثلة في وزارة المالية تضمن هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق.

ونوه المركزي، بأنّ رقم الحساب المصرفي المدوّن في طلب الاكتتاب يجب أن يكون هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والايداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الفائدة وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد استحقاقها، وأن هذا الإصدار متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).

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