ضبط عامل بتهمة سرقة خزينة داخل مركز صباغة في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بأحد مراكز الصباغة لسرقته مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بالمركز.



فقد تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية من المدير المسئول عن مركز للصباغة، كائن بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بالمركز، بالإنتقال والفحص تبين وجود كسر بكالون باب المكتب وثقب بباب الخزينة أسفل الكالون وآثار دماء على الخزينة، وعلى الفور تم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "عامل بالمركز"، مقيم بالإسكندرية)



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأنه قام بالتوجه للمركز والدلوف للداخل وكسر الخزينة بإستخدام قطعة حديدية وسرقة المبلغ المالى وقرر بحدوث إصابته حال قيامه بكسر الخزينة وحضوره للعمل لعدم إكتشاف أمره، وأرشد عن (المبلغ المستولى عليه- طبنجة) وأضاف بأن السلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



