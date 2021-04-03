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3 رسائل مطمئنة عن وضع كورونا في مصر

السبت 03/أبريل/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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أدلى عدد من المختصين خلال الساعات الأخيرة بعدد من الرسائل الهامة المطمئنة بشأن وضع فيروس كورونا في مصر، ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

لا زيادة في الوفيات
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه تم رصد زيادة فى الإصابات الخاصة بفيروس كورونا وفقا للتقارير اليومية الصادرة من قبل وزارة الصحة، والوفيات لا تزال بدون زيادة والاعداد الخاصة بها مستقرة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أنه على المستوى القومى فالحالات التى ترصد يتم التعامل معها سريعا، وهناك نوع من الحكمة والترشيد فى التعامل مع الحالات المصابة، ورصد الحالات وآى تداعيات أو زيادة الأعراض خاصة التنافسية ونطلب من المريض زيارة المستشفى وهناك توافر كامل للأدوية.

استقرار حالات الإصابة في البلاد
وعن وضع الإصابات في مصر حاليا، قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الوضع في البلاد مستقر، متابعا: "هناك زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، وهى زيادات طفيفة ولا تدعو للقلق.. ولا يعنى إننا دخلنا الموجة الثالثة لكورونا".

نتيحة تصنيع كورونا محليا
أما نقابة الأطباء، فإعتبرت أن تصنيع لقاح كورونا محليا، يسرع من عمليات تلقيح كافة المواطنين، ومن ثم المساهمة في مواجهة اتتشار الوباء على ارض الواقع بالبلاد، حيث أن مصر تحتاج إلى تلقيح 70 مليون مواطن كحد أدنى لتحقيق نسبة من الأمان والحد من استمرار انتشار الإصابة بالفيروس.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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