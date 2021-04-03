"السياحة" تكشف مفاجأة عن موكب المومياوات الملكية (فيديو)

كشفت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، تفاصيل استعدادات المتحف القومي للحضارة لاستقبال مومياوات الملوك، مؤكدة أن الوزارة استعدت منذ فترة كبيرة، معلقة: "الناس بقالها كام يوم منمتش لوضع اللمسات النهائية للحدث، وتغليف المومياوات".





وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم السبت: "محدش بينام بداية من الوزير والفريق المساعد وإن شاء الله اليوم يكون قدر الحدث".





وأشارت، إلى أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "اليونسكو" سيكون ضيفا خلال موكب المومياوات الملكية.



