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بدء الموجة الرابعة من جائحة كورونا في إيران

السبت 03/أبريل/2021 - 12:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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بدأت الموجة الرابعة من جائحة كورونا في محافظتين بإيران، حسبما أعلن الرئيس حسن روحاني.

                                                    

وقال روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المحتمل أن تتسع إلى محافظات أخرى في البلاد، في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية.

 

وأضاف روحاني: "لقد رأينا اليوم في الاحصاءات بأن الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا قد بدأت في محافظتين، وإن لم يلتزم المواطنون بالتوصيات الصحية في بعض المحافظات الأخرى فإن هذه الموجة ستدخلها أيضا".

 

وتابع روحاني: "إيران شهدت حدثين غير مسبوقين هما جائحة كورونا والإرهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهما غير مسبوقين خلال المائة عام الأخيرة".

 

وأكد روحاني، أن كورونا والحرب الاقتصادية سببا الكثير من المصاعب للشعب، الذي حقق سجلا مقبولا في هذه المواجهة من خلال التعاضد والتضحية.

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