مرور بني سويف: حررنا 15 ألف محضر لمخالفة الالتزام بالكمامة

أعلنت إدارة مرور بني سويف، اليوم السبت، تحرير 15 ألفا و173 محضر عدم ارتداء كمامة منذ يناير من العام الحالي وحتى 20 مارس الماضي بعد القيام بحملات مرورية يومية وبصفة مستمرة لمتابعة كافة التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا عن طريق متابعة ارتداء الكمامة وتحصيل الغرامة المقررة على المخالفين مع إعطاء المخالف إيصال تحصيل للغرامة مع التزامهم بتعريفة الأجور المقررة.





كما قامت الإدارة بتحرير 516 مخالفة بدون رخصة قيادة، و2497 مخالفة الانتظار في الممنوع، و213 مخالفة موقف عشوائي، و11 توك توك بدون لوحات معدنية، 1940 مخالفة لوحات غير مؤمنة، و44 مخالفة تحميل ركاب على الأجزاء الخارجية، و59 مركبة بدون لوحات معدنية من بينهم 47 دراجة، و12 سيارة، و81 مخالفة طمس لوحات معدنية.





وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قّررت تطبيق غرامة فورية على المخالفين الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.





ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.





وأكد محافظ بني سويف، على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "الثالث من يناير الماضي" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدًا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.





إجراءات كورونا





وشّدد محافظ بني سويف، على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدًا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يستلزم تعاون تضافر الجميع، مشددًا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.



