"الداخلية" تستجيب لاستغاثة مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر الجديدة





وتعود البداية بورود بلاغ لشرطة النجدة من أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة مصر الجديدة بكونه يعاني من بتر بإحدى قدميه وبعض الأمراض المزمنة وغير قادر على الحركة وأنه يعيش بمفرده بمحل سكنه وطلب مساعدته في تناول الأدوية وقضاء بعض احتياجاته.



وعلى الفور تم توجيه مأمورية لمساعدته وقد وجه المُبلغ الشكر لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم ولما لمسه من حسن معاملة.

استجابت وزارة الداخلية لاستغاثة شخص مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة.