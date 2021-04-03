توخيل يعلن تشكيلة تشيلسي لمواجهة وست بروميتش ألبيون





أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي تشيلسي تشكيلة البلوز التي تستعد لمواجهة وست بروميتش ألبيون في المواجهة التي تجمع بينهما لحساب مباريات البريميرليج.





وجاءت تشكيلة البلوز على النحو التالي :-





حراسة المرمى : ميندي.

خط الدفاع : تياجو سيلفا ، كيرت زوما ، أزبليكويتا ، جيمس.

خط الوسط : جورجينهو ، كوفاسيتش ، ألونسو ، بوليسيتش.

خط الهجوم : حكيم زياش ، تيمو فيرنر.





دكة البدلاء

كيبا ، روديجر ، كريستنثن ، تشيلويل ، مونت ، هافرتز ، هودسون أودوي ، جيرو.