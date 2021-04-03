ضبط ربة منزل تنصب على الشباب بحجة توظيفهم بشبرا الخيمة

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، ربة منزل في شبرا الخيمة دائرة، تقوم بالنصب على الشباب بحجة تشغيلهم في أماكن ووظائف حكومية، بهدف الاستيلاء على أموالهم، وكشفت الأجهزة الأمنية عن أن المتهمة انتحلت صفة موظفة في إحدى الجهات الحكومية الكبرى، وأحيلت للنيابة فتولت التحقيق.





وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية عدة بلاغات من العديد من المواطنين، تفيد تعرضهم للنصب من قبل ربة منزل تدعي قدرتها على توظيفهم في أماكن حكومية، واستولت منهم على مبالغ مالي.





فكلف اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمة، وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي، أن المتهمة قامت بالنصب على أشخاص في محافظة القليوبية ومحافظة الجيزة.





وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، جرى المتهمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، وعثر بحوزتها على 2 كارنيه يحملان أسمها وصورتها منسوبين صدورهما لإحدى الجهات الحكومية، مزوران، ومجموعة من المستندات والمحررات الخاصة براغبي الحصول على وظائف، وهاتف محمول، بفحصه تبين أنه يحوي العديد من المستندات المضبوطة، وكذا محادثات نصية على برنامج "الواتس آب" بينها وبين ضحاياها التي تؤكد نشاطها الإجــرامي.



