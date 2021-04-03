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أحمد عبد الحميد: أتمنى الوقوف أمام سيد رجب..وهذه تفاصيل شخصيتي في القاهرة كابول"

السبت 03/أبريل/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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يشارك الفنان أحمد عبد الحميد في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل " القاهره كابول" وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، وهو بطولة طارق لطفي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، ومجموعة مميزة من النجوم.

وقال أحمد عبد الحميد في تصريح خاص لـ" الفجر الفني" أنه يجسد خلال الاحداث دور شاب يدعي " مصطفي" ، وهي شخصيه تمثل فئة من الشباب في الوضع الحالي بوجهات نظر مختلفة، مشيرا إلي أنها رحلة للبحث عن الذات.

وأعرب أحمد عبد الحميد عن سعادته الكبيره بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين في ذلك المسلسل، لافتا إلي أنه تم ترشيحه من خلال المخرج حسام علي وأحمد تمام.

وأشار أحمد عبد الحميد إلي أنه يتمني العمل في الفترة المقبلة مع الفنان محمد ممدوح والفنان سيد رجب، مُشيرًا إلى أنه تلقى نصائح عديدة من عائلته في بداية مشواره الفني لعدم دخول التمثيل، حرصًا علي دراسته لكنه استطاع أن ينهي دراسته، وأخذ خطوات ثابتة بمجهوده دون اعتمادًا على أحد وأنهما الآن سعداء بهذه الخطوات.

وقال أحمد عبد الحميد أنه يرغب في تقديم أدوار مختلفة ومتنوعة في المستقبل، وأنه يرغب في خوض تجربة العمل المسرحي.

وفي سياق أخر، ينتمي الفنان أحمد عبد الحميد لعائله فنيه ، فوالدته هي الممثله والمطربة حنان عادل ووالده هو الماكيرر الكبير " محمد عبد الحميد، كما أنه شارك في العديد من الأعمال منها : فيلم " إشتباك" ، ومسلسلي " طايع "، "عوالم خفيه "،"البرنس" .
أحمد عبد الحميد: أتمنى الوقوف أمام سيد رجب..وهذه تفاصيل شخصيتي في القاهرة كابول
أحمد عبد الحميد: أتمنى الوقوف أمام سيد رجب..وهذه تفاصيل شخصيتي في القاهرة كابول"
أحمد عبد الحميد: أتمنى الوقوف أمام سيد رجب..وهذه تفاصيل شخصيتي في القاهرة كابول"

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