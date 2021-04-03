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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

السبت 03/أبريل/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر عبر قناة الجزائرية الأولى على التردد التالي :-

القمر الصناعي : نايل سات.
التردد : 11860.
معامل تصحيح الخطأ : 3 / 4.
معدل الترميز : 27500.
الأستقطاب : عمودي

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الكلمات المفتاحية

مولودية الجزائر دوري أبطال أفريقيا الزمالك

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