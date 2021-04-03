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فحص وعلاج 1634 حالة خلال قافلة طبية بقرية دلجا بالمنيا
السبت 03/أبريل/2021 - 12:45 م
أحمد الخميسي
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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي القرية بالمجان، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1634 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية لتحقيق المستهدف بجميع مراكز المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 356 حالة جراحة، 501 حالة أطفال، 278 باطنة، 102 قلب، 74 نساء، 47 تنظيم أسرة، 87 أسنان، 187 جلدية، إلى جانب أنه تم إجراء 61 تحاليل مختلفة و18 حالة موجات صوتيه و15 حالة رسم قلب و6 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 114 متردد وتم خلع اسنان لـ 11 حالة بعيادة الأسنان بالإضافة أنه تم تحويل للمستشفى 36 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 121 متردد وذلك من خلال 6 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.
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