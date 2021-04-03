Advertisements

فحص وعلاج 1634 حالة خلال قافلة طبية بقرية دلجا بالمنيا

السبت 03/أبريل/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي القرية بالمجان، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1634 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية لتحقيق المستهدف بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 356 حالة جراحة، 501 حالة أطفال، 278 باطنة، 102 قلب، 74 نساء، 47 تنظيم أسرة، 87 أسنان، 187 جلدية، إلى جانب أنه تم إجراء 61 تحاليل مختلفة و18 حالة موجات صوتيه و15 حالة رسم قلب و6 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 114 متردد وتم خلع اسنان لـ 11 حالة بعيادة الأسنان بالإضافة أنه تم تحويل للمستشفى 36 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 121 متردد وذلك من خلال 6 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرية دلجا بوابة الفجر المنيا الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة الا ربع

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 6 ساعات

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 6 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

منذ ساعة و 28 دقيقة

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 م

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

01:13 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة