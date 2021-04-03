فحص وعلاج 1634 حالة خلال قافلة طبية بقرية دلجا بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي القرية بالمجان، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.





وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1634 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية لتحقيق المستهدف بجميع مراكز المحافظة.



